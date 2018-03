Deutsche Volleyball-Teams verlieren CL-Auftakt

Kazan/Unterhaching (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister VfB Friedrichshafen und Pokalsieger Generali Haching sind mit klaren Niederlagen in die Volleyball-Champions League gestartet.

Der Club vom Bodensee verlor sein Auftaktspiel in der Vorrundengruppe B beim russischen Titelträger Zenit Kazan mit 0:3 (20:25, 23:25, 22:25). Die Oberbayern bekamen vom italienischen Meister Lannutti Cuneo ihre Grenzen aufgezeigt. Die durch eine Wildcard in die europäische Königsklasse eingezogenen Hachinger unterlagen dem Favoriten der Staffel D mit 1:3 (25:16, 16:25, 23:25, 23:25).

«Ich dachte, wir kommen hier unter die Räder, aber das ist nicht passiert», sagte Friedrichshafens Coach Stelian Moculescu nach der Pleite. «Im ersten Satz haben sie uns überrumpelt, aber im Großen und Ganzen haben wir das gut gelöst.» Das zweite Vorrundenspiel bestreitet Friedrichshafen am kommenden Mittwoch gegen Euphony Asse-Lennik (Belgien), dritter Gruppengegner ist der rumänische Titelträger Remat Zalau. Haching tritt am Donnerstag kommender Woche beim französischen Meister Stade Poitevin Poitiers an. Weiterer Kontrahent sind die Tschechen von Ceske Budejovice.