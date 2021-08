Deutsche Volleyballerinnen mühen sich zum ersten EM-Sieg

Einen Tag nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Medaillenkandidat Polen leisteten sich die Deutschen erneut viele Unkonzentriertheiten und ließen ihre Gegnerinnen dadurch immer wieder herankommen.

Mit dem ersten Vorrundensieg hat Koslowskis Mannschaft schon Kurs auf die K.o.-Runde genommen. Jeweils die ersten vier Teams der vier Gruppen erreichen das Achtelfinale. Louisa Lippmann war in Plowdiw in Bulgarien mit 20 Punkten erneut beste deutsche Angreiferin. Nach einem Tag zum Durchschnaufen treffen die Deutschen am Sonntag (18.00 Uhr) auf die Co-Gastgeberinnen aus Bulgarien.

Die deutsche Auswahl bereitete sich immer wieder selbst Probleme. Den knappen ersten Satz holte sie sich zwar, anschließend agierte sie aber zu unkonzentriert. Eine 7:1-Führung und anschließend den kompletten zweiten Durchgang schenkten die Deutschen her, weil sie zu passiv auftraten. Auch im dritten Satz verlor Koslowskis Mannschaft ihre Linie, obwohl sie zwischenzeitlich sogar mit 17:10 führte. Mit Nervenstärke entschieden Lippmann & Co. aber den dritten und schließlich auch den vierten Durchgang für sich.

