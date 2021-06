Rimini

Nationenliga

Deutsche Volleyballer bezwingen Iran mit 3:2

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga wieder ein Erfolgserlebnis geholt. Nach zwei Niederlagen am Stück bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani in Rimini den Iran mit 3:2 (23:25, 25:20, 25:19, 19:25, 15:13).