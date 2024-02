Deutsche Teams auf Kurs Olympia-Quali

Bei der Team-WM in Südkorea spielen die deutschen Tischtennis-Stars nicht nur um eine Medaille, sondern auch um die Olympia-Qualifikation. Nun gab es weitere Siege.

Busan (dpa). Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in Südkorea den nächsten Schritt Richtung Olympia-Qualifikation gemacht. Einen Tag nach ihrem Auftaktsieg gegen die USA gewannen Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) am Samstag auch mit 3:0 gegen den Außenseiter Saudi-Arabien.

Nach dem verlorenen EM-Finale im vergangenen Jahr gegen Schweden hat der amtierende WM- und Olympia-Zweite Deutschland die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris noch nicht sicher. Dazu muss er bei den aktuellen Weltmeisterschaften das Viertelfinale erreichen.

Auch die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Team-WM ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Nina Mittelham, Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside) und die 17 Jahre alte Annett Kaufmann (SV Böblingen) siegten in Busan mit 3:0 gegen Mexiko. Nächster Gegner ist am Sonntag Nigeria.

Die Sieger der acht Vorrunden-Gruppen ziehen in Busan direkt in das Achtelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Fünfer-Gruppe spielen in einer Extra-Runde die weiteren Achtelfinal-Teilnehmer aus.