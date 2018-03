Aus unserem Archiv

Kabul

Die beiden in Afghanistan vermissten Deutschen sind nach ersten Erkenntnissen der lokalen Behörden von örtlichen Nomaden in der Gegend getötet worden. Das sagte eine Sprecherin der Regierung der Provinz Parwan, Roshana Chalid, der Nachrichtenagentur dpa . Das Team, das die Leichen zurückbringen solle, sei auf dem Weg in die Gegend. Die Provinzregierung hatte zuvor mitgeteilt, die Leichen der beiden seit mehr als zwei Wochen verschollenen Entwicklungshelfer seien im Gebirge gefunden worden. Beim Auswärtige Amt in Berlin gab es für den Tod der beiden Männer noch keine Bestätigung.