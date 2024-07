Teilnehmerinnen rutschen bei den deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Rahmen des „Watt en Schlick Fest“ am Strand von Dangast durch das Watt. Bei dem Wettkampf rutschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf speziellen Holzschlitten über den Wattboden. Das „Watt en Schlick Fest“ findet jährlich im Sommer am Jadebusen in Friesland statt. (zu dpa: «Deutsche Meister im Schlickrutschen gekürt») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA