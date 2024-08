Die Dünen in Nørre Vorupør, wo zwei deutsche Jungen im Alter von neun und zwölf Jahren am Sonntagnachmittag von einem Erdrutsch verschüttet wurden. Zwei deutsche Jungen im Alter von neun und zwölf Jahren sind beim Spielen an einem Nordseestrand in Dänemark von Sandmassen begraben worden und dabei ums Leben gekommen. (zu dpa: «Deutsche Jungen von Sandmassen verschüttet und umgekommen») Foto: Johnny Pedersen/DPA