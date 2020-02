Deutsche Hockey-Männer gewinnen Testspiele gegen Südafrika

Johannesburg

Die deutschen Hockey-Männer haben die beiden ersten Testspiele während ihres Lehrgangs in Johannesburg gegen Gastgeber Südafrika gewonnen.

Nach dem 11:2 (5:0) am Samstag gab es am Sonntag einen 7:1 (2:0)-Erfolg. Bundestrainer Kais al Saadi war dennoch nicht vollauf zufrieden: „Es war heute kein wirklich gutes Spiel“ sagte der Nationalcoach am Sonntag. Das Spiel am Samstag hatte al Saadi noch als „sehr erfrischend“ bezeichnet.

Für die Tore am Samstag hatten Jonas Gomoll (5), Constantin Staib (3), Mathias Müller (2) und Malte Hellwig gesorgt. Am Sonntag waren Marco Miltkau (3), Lukas Windfeder (2), Niklas Wellen und Gomoll erfolgreich. Am Donnerstag und am Samstag stehen dann zwei weitere Tests gegen die Südafrikaner, die beim Olympia-Turnier in Tokio Vorrunden-Gegner der DHB-Auswahl sein werden, auf dem Programm.