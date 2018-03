Deutsche Hockey-Damen feiern Kantersieg gegen Belgien

Deutschlands Hockey-Damen haben zum Abschluss ihrer Drei-Länderspiele-Serie gegen Belgien einen Kantersieg erzielt. In Mainz setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Michael Behrmann glatt mit 7:2 (5:1) durch.

Bundestrainer Michael Behrmann sah ein torloses Duell im zweiten Vergleich mit Belgien.

Foto: Christian Charisius – DPA

Rekord-Nationalspielerin Natascha Keller, Marie Mävers, Lisa Hahn (alle 2 Tore) und Christina Schütze (1) trafen für Deutschland. Da zwei Feldspielerinnen wegen Verletzungen nicht eingesetzt werden konnten, kam die zweite Torfrau Kristina Reynolds in ihrem 80. Länderspiel zum Kurzeinsatz im Sturm.

In den ersten beiden Spielen hatten die DHB-Damen in Worms einen 2:0-Sieg und ein torloses Unentschieden erkämpft. Die Partien gegen Belgien fanden im Rahmen eines Vorbereitungs-Lehrgangs auf die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) statt.