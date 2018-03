Aus unserem Archiv

Varazdin

Deutschlands Handballer bestreiten heute Abend bei der EM in Kroatien ihr zweites Hauptrundenspiel. Gegner ist Dänemark. Im Duell mit dem punktgleichen Olympiasieger will die im Turnier noch ungeschlagene DHB-Auswahl ihre Chancen auf den Einzug ins Halbfinale wahren. Dazu muss das Team von Bundestrainer Christian Prokop nach dem 22:19-Sieg gegen Tschechien wenigstens einen Punkt holen. Letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft ist am Mittwoch Spanien.