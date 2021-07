Deutsche Eishockey-Talente Münzenberger und Hänelt gedraftet

Der kanadische Club, bei dem in Stürmerstar Leon Draisaitl ein gebürtiger Kölner spielt, wählte den Verteidiger am Samstag beim NHL-Draft in der dritten Runde aus. Bei der Talenteziehung wurde Münzenberger insgesamt an 90. Position gezogen. Der 18-Jährige, der zuletzt im U20-Team der Haie spielte, war für die deutsche Auswahl auch bei der vergangenen Junioren-WM in Edmonton im Einsatz.

Anschließend drafteten die Washington Capitals in der fünften Runde Stürmer Haakon Hänelt von den Eisbären Berlin. Der 18 Jahre alte Stürmer wurde als insgesamt 151. Spieler gezogen.

