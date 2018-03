Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Die Raucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr Geld für ihre Sucht ausgegeben. Insgesamt wurden Tabakwaren mit einem Wert im Handel von knapp 22,8 Milliarden Euro versteuert – ein Plus von 1,4 Prozent oder rund 315 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Allerdings wird in Deutschland immer weniger geraucht: Die erhöhten Steuereinnahmen sind auf Preiserhöhungen zurückzuführen.