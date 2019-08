Samedan

Deutsche Bergsteigerin stürzt in der Schweiz in den Tod

Eine deutsche Bergsteigerin ist in der Schweiz über eine Felswand rund 100 Meter in den Tod gestürzt. Das Unglück ereignete sich beim Aufstieg zum Piz Roseg im Kanton Graubünden auf einer Höhe von knapp 4000 Metern. Die 28-Jährige war mit drei weiteren deutschen Alpinisten unterwegs, am Eselsgrat ausgerutscht und abgestürzt. Die Unglücksursache wird noch untersucht.