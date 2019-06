Köln (dpa)

Deutsche bekommen deutlich mehr Pakete als andere Nationen

Köln (dpa). In Deutschland werden einer Studie zufolge so viele Pakete verschickt wie in kaum einem anderen Land. Pro Kopf seien es 24 Sendungen jährlich und damit doppelt so viele wie etwa in den Niederlanden, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Die Fachleute hatten Paketmärkte in 17 Staaten unter die Lupe genommen – nur China kam mit geschätzten 70 Paketen pro Kopf auf noch einen höheren Wert. In Großbritannien mit 22 Paketen pro Kopf pro Jahr und in den USA mit 21 ist die Situation ähnlich wie in Deutschland.