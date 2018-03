Deutliche Erfolge für Derschen und Daaden/Biersdorf

Kein Teaser vorhanden

Der TuS Wied (grüne Trikots) erwischte in der B1 einen ordentlichen Start und schickte die im ersten Durchgang sehr defensiv agierende SG Irmtraut/Seck mit leeren Händen auf die Heimfahrt.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

SG Atzelgift/Nister – SG Westernohe/Neunkirchen 2:2 (0:1). Der Pausenstand passte für Atzelgifts Trainer Steffen Dörner nicht zu dem, was er gesehen hatte. André Remy hatte Westernohe per Kopf in Führung gebracht (15.), Daniel Röttger zehn Minuten nach dem Wechsel ebenfalls per Kopf sogar das 0:2 nachgelegt. "Dabei waren wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft", sagte Dörner. "Unser Problem war, dass wir die Chancen, die wir hatten, kläglich vergeben haben." In der Schlussphase legten sich die Gastgeber noch mal mächtig ins Zeug und zeigten sich gewillt, doch noch etwas Zählbares zu behalten. Der Lohn: Steven Weber markierte aus 25 Metern den Anschlusstreffer (70.), dem Mehmet Torun kurz vor dem Schlusspfiff nach das 2:2 folgen ließ (88.). "Dass wir am Ende noch ausgeglichen haben, war vielleicht glücklich. Insgesamt war der Punkt für uns aber verdient", sagte Dörner.

SG Daaden/Biersdorf – SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstruth/Großseifen 6:2 (3:0). Überraschend viel Platz wurde den Gastgebern gewährt, den diese bis zur Halbzeit auch durch André Ermert (2.), Ömür Boz (29.) und nochmals Ermert (38.) leidlich nutzten. Lediglich in der Anfangsphase der zweiten Hälfte konnten die Gäste dagegen halten und kamen durch Julian Weyel (55.) zum Torerfolg. Anschließend aber zogen die Gastgeber mit Treffern von Fabian Schlitzer (70.) und Markus Schöneberg (75., 81.) wieder davon. Gästeakteur Niklas Schallenberg (90.) blieb es überlassen den Schlusspunkt in einer torreichen Partie zu setzen.

SG Alpenrod-Lochum/Nister/Unnau II – FSV Merkelbach 2:0 (1:0). Das Spiel war nicht gerade hochklassig, aber aufgrund vieler Chancen auf beiden Seiten interessant. Den besseren Abschluss zeigten dabei die Gastgeber durch Björn Neeb (10.) und Andy Christian (85.).

Spfr. Elsoff-Mittelhofen – FV Rennerod 2:3 (0:1). In einer recht ereignislosen ersten Hälfte gelang Gerrit Hilpisch (42.) die Gästeführung kurz vor der Pause. Nachdem Simon Wiederstein (57.) erhöht hatte, schienen die Gäste auf der Siegerstraße zu sein, aber Hendrik Jung (66.) und Marco Mai (78.) brachten die Gastgeber wieder heran. In der letzten Minute erzielte Sven Feike (90.) doch noch den Siegtreffer für die Gäste.

SV Derschen – TuS Bad Marienberg 4:1 (2:1). Die frühe Gästeführung durch Waldemar Laubach (5.) schockte die Heimelf keineswegs. In der Folge ließ der SV keine Chancen der Gäste mehr zu und dominierte in der zweiten Hälfte das Geschehen. Dabei krönte der beste Spieler Michele Pfau seine starke Leistung auch noch mit zwei Toren (36., 89.). Dazwischen trafen Patrick Kessler (44.) und Kevin Wiederstein (68.) und sorgten für den ungefährdeten Sieg.

TuS Wied – SG Irmtraut/Seck 2:0 (1:0). In der ersten Halbzeit hätten die Gastgeber deutlicher führen können. Die Gäste verlegten sich auf Konterfußball, kassierten aber kurz vor dem Seitenwechsel das 1:0 durch Nicolay Dubrovin (39.). Nach der Pause musste die SG zwangsläufig offener agieren und wurde prompt auch richtig gefährlich. Das nun offene Spiel entschied Semjon Brückmann (70.) mit dem zweiten Wieder Tor. "Hätten die Gäste nicht in der ersten Hälfte so defensiv gespielt, wäre vielleicht mehr für sie drin gewesen" meinte Wieds Vorsitzender Klaus Martin.

SG Kirburg/Hof – FC Emmerichenhain 2:1 (0:0). Vom Spielverlauf her bot sich den Zuschauern eine sehr offene Partie. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen aber fast ausschließlich im Mittelfeld ab, so überraschte der torlose Halbzeitstand nicht wirklich. Nach dem Seitenwechsel kam mehr Farbe ins Spiel, beide Seiten erspielten sich Chancen. Guido Brandenburger (62.) brachte die SG in Front. Zehn Minuten später verwandelte Marco Orthey (72.) einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Nachdem die Gäste Victor Gergert mit gelb-roter Karte (80.) wegen wiederholten Foulspiels verloren hatten, verloren sie in der Nachspielzeit auch noch das Spiel. Sven Feike (90.+2.) erzielte den glücklichen Siegtreffer. pg