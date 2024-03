Der zweite Versuch – Fahrbericht: Honda e:Ny1

SP-X/Erlensee. Natürlich wirft der Name „e:Ny1“ Fragen auf. Die Mischung aus Buchstaben, einer Zahl und einem Satzzeichen muss einfach erklärt werden. Ausgesprochen wird das Gebilde „i-en-wei.won“ und steht für den neuen elektrischen Honda-Baukasten „e:N“, das „y“ für „new“ oder „you“ und die „1“ für das erste Modell der künftigen Baureihe. Zugegeben, richtig schlüssig ist das nicht, aber die Kunden werden es wohl bei „EN-1“ belassen, wenn sie im Freundeskreis von ihrer Neuerwerbung erzählen.

Mit dem e:Ny1 bietet Honda nun einen Nachfolger für den glücklosen Elektro-Kleinwagen Honda-e an Foto: Honda

Nüchtern betrachtet geht es um das erste elektrische SUV von Honda, das in der umkämpften Kompaktklasse bis etwa 4,40 Metern Länge und unter 40.000 Euro antritt, hier auf viele gleichartigen Rivalen trifft und neben dem Glanz des Firmennamens auf einige pfiffige Ideen setzt. Nicht wirklich pfiffig ist das Blechkleid des Unausprechlichen. Er erinnert stark an den etwa gleichgroßen HR-V, der mit Verbrennermotor und Hybridtechnik unterwegs ist. Der e:Ny1 bietet eine schnörkellose, glatte Außenhaut, ein freundliches Gesicht mit schmalen Scheinwerfer-Schlitzen und eine Heckansicht wie sie viele SUV hinter sich hertragen. Hier wurde das Markenlogo weggelassen, der silberne Schriftzug Honda muss fürs Selbstbewusstsein ausreichen.

Der Honda e:Ny1 gehört zur Gattung der Nasenlader Foto: Honda

Im Innenraum darf natürlich ein gewaltig wirkender Hochkant-Monitor (15,1 Zoll) nicht fehlen. Er ist dreigeteilt, zeigt oben die Landkarte des Navi, in der Mitte einige der verfügbaren Apps und unten die Bedienung der Klimaanlage. In Summe liefert das mehr Aufgeräumtheit als anderswo. Ergänzend dazu liefert ein kleinerer Bildschirm vor dem Fahrer weitere nötige Infos wie Tacho, Reichweite oder den Ladestand der Batterie. Die Materialien bieten, obwohl zumeist auf Kunststoff, durchaus ein Prise Wohnlichkeit, fühlen sich auch gut an. Tasten zwischen den sportiv geformten Sitzen reagieren auf Befehle wie Fahren, Rückwärts oder Parken, weitere davon aktivieren die Parkbremse oder die verschiedenen Fahrmodi wie Sport oder Eco.

Die Ladeleistung ist auf 78 kW begrenzt und liegt damit weit unter den Werten eines Hyundai Kona oder Smart #3 Foto: Honda

Obwohl der e:Ny1 kein Riese ist, finden die Hinterbänkler durchaus komfortablen Platz im Fond, haben ausreichende Kopf- und Beinfreiheit auch für längere Routen. Der Raum über der Hinterachse bietet mit 361 Litern im Vier-Personen-Betrieb Übliches in dieser Klasse.

Auf dem digitalen Kombiinstrument werden alle fahrrelevanten Informationen überischtlich angezeigt Foto: Honda

Der Druck auf den Startknopf erweckt die abgedunkelten Instrumente zum Leben. Das elektrische System signalisiert Bereitschaft, der E-Motor mit 150 kW/204 PS beginnt seinen dezenten U-Bahn-Gesang. Die Anzeige der 69-kWh-Batterie verheißt eine entspannte Reise auf den nächsten fast 400 Kilometern. Da sich der Frühling draußen noch grimmig zeigt, muss aber geheizt werden. Unverzüglich schmilzt die Reichweite um gut 90 Kilometer. Grund ist Hondas Verzicht auf eine Wärmepumpe, die bei vielen Konkurrenten eingebaut ist und die der Entlastung der Batterie dient. Schade, beim e:Ny1 ist sie nicht einmal gegen Aufpreis zu haben.

Dafür haben die Ingenieure ein E-Auto-Problem in Angriff genommen, das bisher weithin unbekannt war. Umfragen hatten wohl ergeben, dass die Insassen bei der rasanten Beschleunigung eines Stromers oft über Unwohlsein und Übelkeit klagten. Deshalb wurde der ungezügelte Vorwärtsdrang des e:Ny1 elektronisch entschärft. Später beim Spurt in weniger als acht Sekunden drückt der Japaner die Passagiere dennoch in die Sitze, wedelt behände um enge Kurven und bietet das von den Fans oft gelobte ruckfreie Fahrgefühl eines Elektromobils. Dabei gibt es zusätzlich auch gute Noten für das ausgewogene, eher auf Komfort getrimmte Fahrwerk, die Lenkung und die Bremsen.

Der Arbeitsplatz im Honda e:Ny1 präsentiert sich zeitgemäß digital Foto: Honda

Überraschende Rücksicht nennen die Techniker auch bei der in dieser Klasse unüblichen Bescheidenheit an der Ladesäule. Die Ladeleistung ist auf 78 kW begrenzt und liegt damit weit unter den Werten eines Hyundai Kona oder Smart #3. Honda begründet die Zurückhaltung mit der Sorge um die Lebensdauer. Wie dem auch sei. Mit 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent an der Gleichstromsäule steht auch der e:Ny1 gar nicht so schlecht da, wie die Zahlen befürchten lassen. Geladen wird übrigens hinter einer kleinen Klappe unterhalb des vorderen Kennzeichens. Lobenswert auch die pralle Ausstattung im Bereich der Assistenzsysteme. Im Grundpreis von 38.990 Euro sind die wichtigsten elektronischen Helfer mit drin. Wer noch ein Glasdach, eine 360-Grad-Kamera oder eine elektrische Heckklappe will, zahlt 3.000 Euro mehr.

Der Raum über der Hinterachse bietet mit 361 Litern im Vier-Personen-Betrieb Übliches in dieser Klasse Foto: Honda

Honda setzt jetzt also auf seinen zweiten Versuch, das Reich der E-Autos zu erobern. Der erste mit dem Kleinwagen Honda-e scheiterte fast kläglich. Obwohl niedlich gestylt, war er zu teuer, bot eine viel zu kleine Reichweite und war gegen die Konkurrenz chancenlos. Ein Modell in der boomenden Klasse der Kompakt-SUV soll jetzt den Durchbruch bringen. Wenn Honda die erkannten Schwächen schnell ausräumt, könnte das auch klappen.

Hängt der Honda am Ladekabel, informiert die Cockpitanzeige über Ladezustand und Ladezeit Foto: Honda

Honda e:Ny1 – Technische Daten:

Mit seiner Länge von 4,39 Meter tritt der e:Ny1 in der umkämpften Kompaktklasse an Foto: Honda

Elektrisches SUV der Kompaktklasse mit fünf Sitzen; Länge: 4.39 m, Breite: 2,03 m (inkl. Außenspiegel), Höhe: 1,58 Meter. Radstand: 2,61 m, Kofferraum-Volumen: 361 – 1.176 Liter.

Eigentlich sieht der e:Ny1 wie ein normales Kompakt-SUV aus, doch die sonst üblichen Auspuffendrohre fehlen Foto: Honda

Elektromotor mit 150 kW/204 PS, maximales Drehmoment 310 Nm, Batterie: 68,8 kWh, Reichweite: 412 km, Ladeleistung: 11 kW (AC), 78 kW (DC). Ladedauer (10-80 %): 45 min an DC-Schnellladesäule), 6.00 h (AC). Frontantrieb, 0 – 100 km/h 7,6 sec. Vmax: 160 km/h, Stromverbrauch (WLTP): 18,2 kWh/100 km Emission: 0 g/km,

Am Heck wurde das Markenlogo weggelassen, der silberne Schriftzug Honda muss fürs Selbstbewusstsein ausreichen Foto: Honda

Preis: ab 38.990 Euro

Nicht wirklich pfiffig ist das Blechkleid des Unausprechlichen Foto: Honda

Honda e:Ny1 – Kurzcharakteristik:

Der e:Ny1 bietet eine schnörkellose, glatte Außenhaut, ein freundliches Gesicht mit schmalen Scheinwerfer-Schlitzen Foto: Honda

Warum: Weil man als Honda-Fan schon lange auf ein rein elektrisches SUV gewartet hat

Warum nicht: Weil Reichweite und Ladeleistung enttäuschen

Was sonst: Hyundai Kona, VW ID 4, smart #3 und viele andere

Wann: schon im Handel

Peter Maahn/SP-X