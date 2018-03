Der Wettbewerb

Was verbindet man mit einer Landesgartenschau? Was verbindet man mit Bad Neuenahr-Ahrweiler? Die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH sucht ein Maskottchen, das für Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Landesgartenschau steht. Ideen können bis zum Mittwoch, 31. Januar, eingereicht werden.

Sie können gesendet werden an folgende Adresse: Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH, Stichwort „Maskottchen“, Hauptstraße 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einsendung per E-Mail: et(at)landesgartenschau-bnaw.de Benötigt werden ein Name und eine Beschreibung, wie die Figur aussehen soll. Eine erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb wird auch belohnt: Der Gewinner erhält 1500 Euro, der 2. Platz 1000 Euro und der 3. Platz 500 Euro.