Dass Briten nicht gern „Fremdgesteuert“ werden, wissen wir spätestens seit der Brexit-Abstimmung. Entsprechend skeptisch sind sie auch beim autonomen Auto – ganz anders als die Menschen anderer Nationen.

SP-X/Canonsburg. Das autonome Auto wird vielerorts mit Vorsicht und Misstrauen erwartet. Besonders unter den Briten ist die Skepsis groß, wie nun aus einer Studie des IT-Unternehmens Ansys hervorgeht. Demnach können sich auf der Insel 43 Prozent der Befragten nicht vorstellen, sich jemals bedenkenlos in ein Roboterauto zu setzen. Damit liegen sie in Sachen Ablehnung des autonomen Fahrens deutlich vor Amerikanern (31 Prozent) und Franzosen (28 Prozent). Auch in Deutschland wird dem Roboterauto eher zurückhaltende Begeisterung entgegen gebracht: 26 Prozent würden höchstens ungern einsteigen. Anders die Situation in Asien: Bei den Japanern hätten nur 20 Prozent Vorbehalte, bei den Chinesen sogar nur 3 und bei den Indern 6 Prozent. In Indien würden sich 33 Prozent sogar heute schon ohne weiteres in ein autonomes Auto setzen. Selbst in China täten das nur 8 Prozent der Menschen.

Holger Holzer/SP-X