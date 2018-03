Der Titelfavorit Wittlich gastiert in Bullay

Kein Teaser vorhanden

Zells Rechtsverteidiger Michael Martel (links) steht am heutigen Samstag im Heimspiel gegen die SG Wittlich/Lüxem nicht im Kader der Moselaner.

Foto: Markus Kroth

Natürlich war Mähser am Mittwoch in Laufeld zugegen und nutzte den spielfreien Tag seiner Zeller, um die SG Wittlich zu begutachten. Sein Urteil: "Das ist eine richtig starke Truppe, sie sind auf allen Positionen gleich besetzt und haben dazu noch eine richtig dicke Bank." Auch für Mähser ist Wittlich der Titelfavorit, den es zu ärgern gilt. Mindestens einen Zähler strebt Mähser an.

Mit großer Zeller Gegenwehr rechnet Frank Meeth allemal. Der Wittlicher Trainer, der an der Mosel von 2006 bis 2008 die Geschicke der SG leitete, kennt sein Ex-Team wie seine eigene Westentasche. Beim Zeller Auftakt-0:0 gegen Konz spionierte Meeth ebenfalls und kam zu folgenden Erkenntnissen: "Ein Sieg wäre für Zell mehr als verdient gewesen, der Auftritt hat mich beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass in dieser Saison zehn Mannschaften gegen den Abstieg spielen werden. Zell wird dazu nicht gehören." Meeth stuft die Moselaner in die Region um Platz sechs und sieben ein, auch weil er um die große individuelle Qualität der Zeller weiß: "Wenn gegen Konz ein Özgür Akin und ein Tim Köhler auf der Bank sitzen, dann sagt das schon viel aus."

Das hatte aber laut Mähser seien Gründe. Akin hat noch Defizite im konditionellen Bereich, weil er einen Großteil der Vorbereitung verpasst hat. Bei Köhler ließ eine Zehenverletzung keine längere Spielzeit zu. Akin wird wohl in die Startelf rücken, weil Rechtsverteidiger Michael Martel nicht dabei sein wird. Auf der linken Abwehrseite verteidigt weiter Yeison Jimenez, da Jochen Köhler erst am Dienstag laut Coach Mähser aus Australien zurückkehrt. Jochen Köhler und Martel fehlen also bei Zell, Wittlich ist dagegen komplett.

Bleibt natürlich die Frage, wer bei Zell ab sofort die Elfmeter schießt: Sascha Schmitz vergab gegen Konz nach vier Minuten kläglich, obwohl der Linksfuß ein ganz sicherer Schütze ist. "Und deshalb schießt Sascha auch weiter die Elfmeter", meint Mähser. "Deshalb entziehe ich ihm doch nicht das Vertrauen." Und wie soll Schmitz den nächsten Elfer schießen? "Das werde ich ihm schon sagen", erzählt Mähser – und schiebt hinterher: "Bei einem Elfmeter darf man nicht denken, man muss ihn nur reinmachen." bon