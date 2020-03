Der schönste Schwede ist ein Amerikaner – Test: Volvo S60 T6 AWD R-Design

Dieser Testwagen würde nicht unbedingt als markentypisch für einen Volvo durchgehen. Ist er doch eine Limousine, wird in Amerika gebaut – und es gibt ihn ausschließlich mit Benzinmotoren bzw. als Plug-in-Hybrid. Diesel ist nicht mehr in dieser Baureihe. Und wer richtig schnell fahren will in einem Volvo muss sich sowieso beeilen.