Biowetter: Die Wetterlage macht in den Morgenstunden vor allem Personen mit Erkrankungen der Atemwege, aber auch Rheumakranken und Personen mit chronischer Arthritis zu schaffen. Später gibt es kaum noch wetterbedingte Beschwerden. Das Wetter hat sogar einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und sorgt für gute Laune.

Pollen: Gräserpollen fliegen momentan nur noch sehr schwach. Ambrosia- und Beifußpollen sind ebenfalls kaum noch in der Luft zu finden.

Garten: Wicken: Man wählt einen frei liegenden, sonnigen Platz mit gutem Boden und bereitet dort die Pflanzstelle für das kommende Jahr vor. Die Beete sollten am besten in Nord-Süd-Richtung angelegt werden. Der Boden wird tief umgegraben. Ist er fruchtbar, dann düngt man nicht, sonst arbeitet man gut verrotteten Mist oder Kompost in die Erde ein.