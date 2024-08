Der Rennradreifen aus dem Windkanal – Schwalbe Pro One Aero

In der Rennradszene wird stets an vielen Stellschrauben gedreht, um den Kraftaufwand für die Fahrer zu reduzieren. Schwalbe hat nun bei den Reifen neues Potenzial entdeckt.

Mit dem Pro One Aero bietet Schwalbe ab Oktober einen aerodynamisch optimierten Rennradreifen an Foto: PD-F/Schwalbe

SP-X/Reichshof-Wehnrath. Seit vielen Jahren arbeiten die Fahrradhersteller an der Verbesserung der Aerodynamik ihrer Rennmaschinen. Im Windkanal optimierte Rahmen und Laufräder sind daher nichts Besonderes mehr. Der Reifenhersteller Schwalbe hat nun einen neuen Pneu entwickelt, der einen zusätzlichen Beitrag zur Reduzierung des Luftwiderstands im Fahrbetrieb leisten soll.

Für die Entwicklung des Pro One Aero ist Schwalbe eine Kooperation mit dem Fahrradhersteller Scott sowie mit Syncros und dem Ingenieurbüro Radiate eingegangen. Um die Aerodynamik zu verbessern, testeten die Partner im Windkanal, im Labor und auf der Straße. Das Ergebnis: Das Pro One Aero soll bei 45 km/h 20 Prozent weniger Luftwiderstand erzeugen als das Vorgängermodell Pro One TT.

Leichtbau, Rollwiderstand und Pannensicherheit waren weitere Entwicklungsziele. Ab Oktober ist der Pro One Aero, der Tubeless-tauglich ist und sich für Hookless-Felgen eignet, ausschließlich in der Größe 28-622 zum Preis von 80 Euro erhältlich.

Mario Hommen/SP-X