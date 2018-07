Der größte Teil des Westerwaldkreises ist mit Glasfaserleitungen versorgt, doch der Lückenschluss wird noch einmal teuer. Bei der Pressekonferenz der EVM und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) in der Kreisverwaltung kündigten die Partner beim Internetausbau an, in den kommenden Jahren nach Möglichkeit auch die noch fehlenden Ortsteile und Gewerbegebiete zu erschließen. Etwa 5 Prozent der Haushalte in den jetzt versorgten neun Verbandsgemeinden gelten noch als „weiße Flecken“. Dabei handelt es sich teilweise um abgelegene Häuser, die es im ländlichen Raum vereinzelt gibt, aber auch um Gewerbegebiete und Orte, die bislang keinen Anschluss ans Kabelfernsehen hatten.

Um diese Lücken zu schließen, werden nun Fördergelder benötigt, sagte Katharina Schlag von der WfG, denn rein wirtschaftlich lohne sich der Ausbau in kleinen und bislang unversorgten Orten leider ...

Lesezeit für diesen Artikel (436 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.