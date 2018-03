Der Leberbalsam blüht von Frühling bis Winter

Der Exotische Leberbalsam ist keine anspruchslose Pflanze. Die Mühe der Pflege lohnt sich aber, denn die Pflanze belohnt seinen Gärtner mit prächtigen Blüten von Mai bis zum ersten Frost.

Blüten in Hülle und Fülle: Der Leberbalsam (Ageratum houstonianum), hier die Sorte 'Patina Delft', blüht von Mai bis zum ersten Frost.

Foto: Marion Nickig – DPA

Blaue Blüten sind rar im Pflanzenreich. Der Leberbalsam (Ageratum houstonianum) hat sie – und zwar in Hülle und Fülle. Die Pflanze aus Mexiko blüht in ihrer ganzen Pracht unermüdlich von Mai bis zu den frostigen Zeiten. Sie fühlt sich im Topf genauso wohl wie im Beet, Hauptsache sie steht sonnig bis halbschattigen. Extreme Hitze nehme sie allerdings übel, erläutert der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) in Berlin.

Der Verband empfiehlt einen lehmigen, jedoch nicht zu schweren und nährstoffreichen Boden für den aparten Exoten. Der Leberbalsam verträgt keine Trockenheit und müsse daher besonders im Hochsommer gewissenhaft gegossen werden. Wer die dekorative Pflanze im Garten anpflanzen möchte, hat verschiedene Sorten mit jeweils ganz eigenen Wuchseigenschaften zur Auswahl: Während einige Sorten hoch wachsen, bleiben andere kompakt am Boden. Letztere eignen sich besonders gut als Bodendecker. Hohe Sorten kommen als Hintergrundpflanze schön zur Geltung oder auch als schmucker Lückenfüller im Staudenbeet.