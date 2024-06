Plus Der Katalysator – Wie funktioniert eigentlich: Von Holger Holzer, SP-X Wenn die Abgase aus dem Motor kommen, sind sie voll mit Schadstoffen. Zumindest einen Gutteil davon entfernt ein Katalysator. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Dass Autos ihre Abgase völlig unbehandelt in die Luft pusten, ist zum Glück lange vorbei. Mitte der 70er Jahre hielt in den USA der „geregelte Katalysator“ Einzug in den Benzinmotoren, 1985 wurden die ersten Ottomotoren mit G-Kat auch in Deutschland zu gelassen, später bekam auch der Diesel einen Oxidationskatalysator ...