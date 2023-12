Der Kantensprung – Infinite Machine P1

P1 heißt ein neuer E-Scooter des US-Start-ups Infinite Machine, der sich mit scharfkantiger Verkleidung von anderen E-Roller unterscheidet Foto: Infinite Machine

SP-X/Brooklyn. Künftige Kunden eines Tesla Cybertruck können sich bald einen optisch passenden E-Roller neben ihren E-Pick-up stellen. P1 heißt ein neuer E-Scooter des US-Start-ups Infinite Machine, der sich mit scharfkantiger Verkleidung und pyramidenartiger Silhouette vom Roller-Einerlei deutlich abheben will. Antrieb des Stadtstromers ist ein Nabenmotor im Hinterrad mit 12 kW/16 PS Peak-Leistung, der Strom von einer 72-Volt-Batterie mit 4,3 kWh Kapazität erhält. Bis zu 90 km/h soll der Scooter schnell werden, der Stromvorrat des herausnehmbaren Akkus soll für annähernd 100 Kilometer reichen.

Bis zu 90 km/h schnell und bis zu 100 Kilometer weit soll der P1 fahren Foto: Infinite Machine

Den E-Roller will Infinite Machine zunächst in einer Charge von 1.000 Exemplaren für den US-Markt produzieren. Die Preise starten bei 10.000 Dollar, was umgerechnet rund 9.300 Euro entspricht. Die Auslieferung des in China produzierten P1 ist innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate geplant. Später soll das Modell auch nach Europa kommen.

Neben einem Tesla Cybertruck könnte sich der P1 gut in Szene setzen Foto: Infinite Machine

Mario Hommen/SP-X