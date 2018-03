Der Internationale Sportgerichtshof CAS

Aus unserem Archiv

Lausanne

Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne urteilt seit 1984 als letzte Instanz bei Streitfällen im Sport. Grundlage des „Court of Arbitration for Sport“ (CAS), sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geschaffene Statuten. Präsident ist der Australier John Coates.