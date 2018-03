Der erste Tabellenführer heißt TuS Rheinböllen

Kein Teaser vorhanden

Christopher Rott (rechts) köpfte nach 19 Minuten das erste Saisontor für den TuS Rheinböllen, Kapitän Philipp Steigerwald (Mitte) ließ nach 74 Minuten per Foulelfmeter das zweite folgen. Am Ende waren die Gäste von der SG Ahrweiler/Bad Neuenahr mit der 0:4-Niederlage in Rheinböllen gut bedient.

Foto: B&P Schmitt

Torchancen zuhauf hatte der TuS Rheinböllen, die überhastet, kläglich oder mit Pech vertan wurden. "Auf meinem Zettel stehen 20 beste Chancen, dabei bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich alle aufgeschrieben habe", bemängelte TuS-Trainer Peter Ritter die mangelnde Torausbeute. Christopher Rott und Krzysztof Mysliwy hätten schon in der ersten Halbzeit die Führung in der Torjägerliste der Bezirksliga übernehmen müssen. Es war körperlich schmerzhaft für die Rheinböller Anhänger, wie die beiden ihre Torchancen vergaben.

Aber ausgerechnet die schwierigste Variante zum Torabschluss nutzte "Bomber" Rott per Kopfball zum hochverdienten 1:0 in der 19. Minute. Bei den weiteren Kostproben im Auslassen von Torchancen reihte sich auch Philipp Steigerwald ein. "Wenn sich das mal nicht rächt", war der meistgehörte Satz in der Halbzeitpause.

Tatsächlich verpasste in der 60. Spielminute SG-Kapitän Dennis Preußner die einzige Ahrweiler Chance im gesamten Spiel nur knapp. Bei einem gesamten Eckenverhältnis von 12:1 für Rheinböllen wäre der 1:1-Ausgleich auch eine Farce gewesen: "Das 0:4 für uns ist auch in dieser Höhe fraglos in Ordnung. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn wir den Ausgleich gemacht hätten?", fragte sich SG Trainer Burkhardt Lau.

Dazu kam es aber nicht. Bei dem vorletzten der exakt ein Dutzend Eckbällen für den TuS Rheinböllen – alle von Tim Flesch getreten – blieb Schiedsrichter Roman Herberich nicht anderes übrig, als einen Elfmeter zu pfeifen. Philipp Steigerwald wurde beim Kopfballversuch derart heftig umgestoßen, dass er selbst zum Punkt schritt und zum 2:0 für sein Team einnetzte (74.).

Von jetzt an gab es nur noch eine Laufrichtung des Balls und zwar in Richtung der Gäste aus Ahrweiler. Tim Flesch erhöhte mit einem klugen Schlenzer auf 3:0 (77.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Stefano Abraham mit dem 4:0, zwei Minuten vor Ende der Partie. "Das ist kurios, dass wir so spät erst den Deckel draufgemacht haben", sagte Peter Ritter. Von unserem Mitarbeiter

Robert Mattern