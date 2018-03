Der erste Oberligasieg gelang gegen die Saarländer

Kein Teaser vorhanden

Da durften sie sich noch freuen beim SV Gonsenheim: Johnathan Zinram (Zweiter von rechts) hat gerade das 2:0 gegen die SG Betzdorf besorgt und bedankt sich bei Vorlagengeber Philipp Schrimb (Nummer 14). Das für die Gonsenheimer bittere Ende ist bekannt. Nach einer 4:1-Führung (!) verlor der Vorjahresachte sein Heimspiel noch mit 4:5.

Foto: Michael Bellaire

Neun Mannschaften sind in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg. Dazu gehört neben dem SV Gonsenheim, der die Saison mit einem 1:3 beim 1. FC Saarbrücken II begonnen hat und anschließend zu Hause gegen die SG Betzdorf nach einer 4:1-Führung noch eine bittere 4:5-Niederlage einstecken musste, auch der SV Elversberg II, der mit einer 2:3-Niederlage gegen den SV Röchling Völklingen in die Runde eingestiegen ist und am zweiten Spieltag dem SV Roßbach/Verscheid, am Sonntag um 20.30 Uhr Gegner des FSV Mainz 05 in der ersten Runde des DFB-Pokals, im Westerwald ein 0:0 abgetrotzt hat.

Ebenfalls am Sonntag, aber schon um 15 Uhr, treffen diese beiden Mannschaften nun im Saarland aufeinander. Und mehr als das Wiedersehen mit Stefano Pennella, der ja in letzter Sekunde noch aus dem Kader der Gonsenheimer abgesprungen ist und sich den Elversbergern angeschlossen und auch in beiden Auftaktpartien gespielt hat, dürfte die Mannschaft von Assistenztrainer Niels Magin interessieren, nicht schon wieder nach 90 Minuten mit leeren Händen dazustehen und frustriert nach hause zu kommen.

Dazu bedarf es einer Steigerung der Konzentrationsfähigkeit um nochmals satte 20 Minuten. Denn in Saarbrücken bot der SVG nur eine Halbzeit lang eine Erfolg versprechende Leistung, gegen die SG Betzdorf waren es immerhin schon gut 70 Minuten: Nota bene: Bis zur 72. Minute lautete das Zwischenergebnis noch 4:1 für die Gastgeber.

Sollte in Elversberg wieder ein später Einbruch kommen, dann hätten die in einigen Mannschaftsteilen wieder neu formierten Gonsenheimer fast mit einem ähnlichen Phänomen zu tun wie vor zwei Jahren im Aufstiegsjahr, als die damals noch von Jürgen Collet trainierte Elf zwar in jedem Spiel gut mithalten konnte, der erste Sieg aber erst am 9. Spieltag gelang – davor hatte es nur drei Punkte aus drei Unentschieden gegeben. Vielleicht ist es aber auch ein gutes Omen, dass dieser historische Sieg, weil es der erste Sieg in der Oberliga überhaupt war, ausgerechnet gegen den SV Elversberg II gelang, mit 2:1 Ende September 2010. Allerdings auf dem Rasenplatz in Bretzenheim und nicht in Elversberg, und Elversberg war damals nach fünf Siegen Fünfter, ein Spitzenteam also.

Die Vorzeichen für die Partie am Sonntag lassen sie also drehen und lesen, wie man will: Die Gonsenheimer müssen schauen, wie sie unten wieder rauskommen. Am besten wieder mit einem Sieg gegen den SV Elversberg II. Keeper Axel Braun, Verteidiger Kevin Gsimbsl, Babak Keyhanfar und Jan Itjeshorst, der diesmal den verletzten Max Kimnach ersetzen muss, wissen, wie's geht. Sie waren damals ebenso schon dabei wie Dennis Kirn, der aber derzeit noch verletzt ist und sich gerade erst wieder im Aufbautraining befindet. Armin Franz