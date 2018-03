Der Durchbruch kam beim Preis der Besten

Vor einer Woche sicherte sie sich mit zwei Siegen in den beiden M-Springen ganz klar die Verbandsmeisterschaft, aber nach dem Umstieg auf Großpferde vor zwei Jahren kam der Durchbruch beim Preis der Besten in Warendorf Mitte Mai.

Jung und dynamisch: Eva Kreiling vom RFV Rüsterbaum und ihr Großpferd Centino SEW.

Foto: Rodewald – privat

Dort fiel Lena Kreiling, gerade einmal 14 Jahre alt, zierlich und 1,40 Meter hoch, Bundestrainer Eberhard Seemann durch gute Leistungen auf. Ein fehlerfreier Ritt in einem M-Springen und der vierte Platz im M-Springen mit Stechen war die erfreuliche Bilanz.

Der Lohn für diese Erfolge war die Aufnahme in den Bundeskader Children, für den sie noch bis zum 15. Lebensjahr reiten kann. Danach muss sie in den Kader der Junioren wechseln. Der Weg zu ihrem aktuellen Leistungsstand war für Lena Kreiling, die für den RFV Rüsterbaum startet, relativ kurz. Mit knapp elf Jahren hatte sie sich mit ihrem Pony Zer Pasha auf ihr erstes Turnier gewagt. Ihre reiterlichen Ziele lauten: Start beim Nationenpreis in Österreich, der fest eingeplant ist, sowie irgendwann einmal ein Start bei der DM in Aachen oder bei einer EM.