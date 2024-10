Plus Der Airbag – Wie funktioniert eigentlich? Von Holger Holzer, SP-X i Airbags sind längst Standard in Neuwagen Foto: ZF Lifetec Heute ist der Airbag aus Pkw nicht mehr wegzudenken. Und längst schützt er nicht mehr nur Fahrer und Beifahrer. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Der Airbag feiert seinen Fünfzigsten. 1974 bot ihn GM erstmals an, sechs Jahre später auch Mercedes. Heute gehört er in modernen Autos zum Standard. Die Luftsäcke schützen Fahrer, Beifahrer, Fondgäste und mittlerweile sogar Fußgänger auf vielfältige Weise.Airbags werden in der Regel von einem zentralen Steuergerät ausgelöst, das Signale von ...