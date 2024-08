Michael Phelps (USA), is seen during the Swimming Press Conference of team USA at the MPC (Main Press Centre) at Olympic Park Barra prior to the Rio 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, 3 August 2016. Rio 2016 Olympic Games take place from 05 to 21 August. Photo\ Michael Kappeler/dpa (zu dpa: «Depressionen nach Olympia: «Für viele ein Tabu-Thema»»)

Foto: picture alliance/DPA