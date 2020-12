Dennis Schröder will bei den Lakers Startspieler sein

„Dieses von der Bank kommen habe ich nun zwei Jahre gemacht. Ich versuche, voran zu kommen. Mit AD (Anthony Davis) und LeBron (James) kann ich, denke ich, hilfreich sein als Startspieler auf der Point-Guard-Position, dann hat LeBron nicht so viel im Kopf“, sagte der 27-Jährige am Montag (Ortszeit) bei seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wechsel von den Oklahoma City Thunder. „Ich bin hier als Anführer, auch auf dem Platz, will offene Würfe erzeugen, auch eigene und will dem Team dabei helfen, zu gewinnen.“

Schröder kam bei den Oklahoma City Thunder meistens von der Bank und wurde in der vergangenen Saison als zweitbester Einwechselspieler der Liga ausgezeichnet. Im letzten Vertragsjahr seines derzeitigen Kontrakts ist er nun im Trikot der Lakers unterwegs und zählt mit der Mannschaft zu den Titelkandidaten.

Ob er darüber hinaus in Los Angeles bleiben will, ließ Schröder offen. „Am Ende des Tages versuche ich, mich nur auf dieses Jahr zu konzentrieren. Aber wenn es ein fairer Deal ist und alles richtig läuft, dann denke ich natürlich auch langfristig. Aber ich versuche mich jetzt nur auf diese Saison zu konzentrieren, es Tag für Tag zu nehmen und dann sehen wir, ob wir da zu einer Vereinbarung kommen.“

