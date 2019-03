Bangkok

In Thailand will die demokratische Opposition nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl eine Regierungsallianz gegen das Militär schmieden. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Bangkok kündigten sieben Parteien an, eine Koalition bilden zu wollen. Unklar ist jedoch noch immer, ob sie im Repräsentantenhaus – dem Unterhaus des Parlaments – eine Mehrheit zustande bringen könnten. In Thailand regiert seit einem Putsch von 2014 das Militär.