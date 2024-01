Demo mit 500 Fahrzeugen angemeldet

Am Montag haben Landwirte mit mehr als 1000 Fahrzeugen in Limburg gegen die Agrarpolitik protestiert. Für diesen Freitag ist eine weitere Protestaktion angemeldet worden. In der Zeit von 13 bis etwa 17 Uhr ist daher in Limburg sowie auf der B 49 wieder mit deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Der Busverkehr ruht zu dieser Zeit auf vielen Linien. Polizei und Ordnungsamt sind involviert.