Dem Meister zu Ehren – Ducati Panigale V2 Bayliss

Mit dem Australier Troy Bayliss ist Ducati in den Nullerjahren häufig aufs Siegerpodest gefahren. Dem großen Meister zu Ehren gibt es jetzt ein Sondermodell der Panigale.

SP-X/Köln. Ducati bietet ab sofort das Superbike Panigale V2 als Sondermodell „Bayliss 1st Championship 20th Anniversary“ an. Wie der Name andeutet, ist die auf Rennstreckennutzung optimierte Panigale eine Hommage an den ersten Superbike-WM-Titel des Rennfahrers Troy Bayliss im Jahr 2001, der 2006 und 2008 noch zwei weitere WM-Titel für die Italiener einfahren konnte.

Besonderheiten der limitierten und an der Gabelbrücke durchnummerierten Bayliss-Version sind eine dreifarbige Sonderlackierung im Replica-Stil sowie Fahrwerkskomponenten und Lenkungsdämpfer von Öhlins, die eine bessere Performance auf Rennstrecken versprechen. Außerdem bietet das Sondermodell eine Auspuffabdeckung aus Kohlefaser und Titan sowie eine leichtere Lithium-Ionen-Batterie. Zusammen mit dem Verzicht auf den Soziussitz soll das Sondermodell rund dreieinhalb Kilogramm gegenüber der Standardversion einsparen. Die Leistung bleibt unverändert bei 114 kW/155 PS

Beim Preis gibt es hingegen einen deutlichen Unterschied: Mit 21.490 Euro kostet die Bayliss-Variante 3.500 Euro mehr als die Standardversion.

Mario Hommen/SP-X