DEL-Saison startet mit zwei Derbys

Die DEL startet am 19. September in ihre neue Saison. Zum Auftakt gibt es ein bayerisches Duell. München beginnt mit drei Auswärtsspielen.

Neuss (dpa). Die Deutsche Eishockey Liga startet am 19. September mit einem bayerischen Duell in ihre 31. Spielzeit. Zum Saisonauftakt treffen dann die Augsburger Panther und der ERC Ingolstadt aufeinander. «Ich freue mich, dass wir gleich zum Auftakt der neuen Saison viele Emotionen erleben werden», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zur Veröffentlichung des neuen Spielplans.

Einen Tag später stehen dann die restlichen Partien des ersten Spieltages an. Dann muss etwa Titelverteidiger Eisbären Berlin bei den Kölner Haien ran. Zudem gibt es am ersten Spieltag bereits zwei Derbys: Mannheim gegen Schwenningen und Bremerhaven gegen Wolfsburg.

Der EHC Red Bull München startet mit drei Auswärtspartien in die Saison und spielt erstmals am 2. Oktober in der neuen Heimstätte SAP Garden gegen die Grizzlys Wolfsburg. Am 4. Januar steht im Frankfurter Fußballstadion wieder ein Freiluftevent an: Dann treffen die heimischen Löwen auf die Adler Mannheim. Die Playoffs beginnen am 9. März 2025.