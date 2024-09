Extremsportler Jonas Deichmann gibt ein Interview nach seinem Zieleinlauf in Roth, mit dem er sich einen neuen Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz sichert. Deichmann will insgesamt 120 mal Tag für Tag 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. An diesem Donnerstag war es der 106. Der bisherige Weltrekord stand bei 105 Langdistanzen nacheinander. (zu dpa: «Deichmanns Vorfreude: Einfach mal allein sein») Foto: Pia Bayer/DPA