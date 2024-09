Extremsportler Jonas Deichmann wird am Donnerstag bei Kilometer 30 in Roth gefeiert. Er hat in 120 Tagen 120 Triathlon-Langdistanzen absolviert. (zu dpa: «Deichmann-Finish mit Gänsehaut-Atmospäre: «Geil war's»») Foto: Jens Marx/DPA