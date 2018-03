Degenfechter Fiedler verpasst Kampf um Medaillen

Der Leipziger Degenfechter Jörg Fiedler hat in London das Halbfinale und damit den kampf um Medaillen verpasst. Der 34 Jahre alte Europameister von 2011 verlor unter den besten Acht gegen den Südkoreaner Jin-Sun Sung, Olympia-Fünfter von Peking, mit 11:15.

Jörg Fiedler (l) hat eine Medaille verpasst.

Foto: Jonathan Brady – DPA

Bei den Spielen 2000 in Sydney war Fiedler 18., 2004 in Athen hatte er Rang 25 im Einzel belegt. In Peking war er nicht dabei. Zuvor waren dem einzigen deutschen London-Starter mit dieser Waffe Erfolge gegen Soren Thompson (USA) mit 15:4 und im Achtelfinale mit 15:8 gegen den WM-Zweiten Bas Verwijlen aus den Niederlanden gelungen.