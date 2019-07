Leipzig

Defekt behoben: Bundeswehr-Soldaten fliegen nach Litauen

Nach einem technischen Defekt an einem Flugzeug sind Soldaten der Bundeswehr mit einem Tag Verspätung nach Litauen aufgebrochen. Sie hätten eigentlich schon gestern von Thüringen in den Baltikumsstaat verlegt werden sollen. Laut Luftwaffe konnte der Airbus A310 der Flugbereitschaft heute zunächst ohne technische Probleme von Köln nach Leipzig fliegen, dort startete er um 11.25 Uhr Richtung Kaunas. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr war zuletzt immer wieder wegen Pannen in den Schlagzeilen.