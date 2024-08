Anzeige

Paris (dpa). Die ersatzgeschwächten deutschen Tischtennis-Frauen mit der 18 Jahre alten Olympia-Debütantin Annett Kaufmann spielen im olympischen Halbfinale um eine Medaille. Gegen die an Nummer elf gesetzten Inderinnen gewann das Team im Viertelfinale mit 3:1.

Wieder konnte Kaufmann, die erst wenige Wochen vor den Spielen für die verletzte Topspielerinnen Ying Han in den Kader gerückt war, zwei Einzel für sich entscheiden. Die Auswahl muss im Team-Wettbewerb in Paris auch auf Nina Mittelham verzichten. Gegner in der Runde der letzten vier ist am Donnerstag (20.00 Uhr) Japan.

Olympia, Paris 2024, Tischtennis, Mannschaft, Viertelfinale Frauen, Indien – Deutschland, die deutschen Spielerinnen Yuan Wan, im Vordergrund, und Xiaona Shan spielen gegen die indischen Spielerinnen Akula und Kamath. (zu dpa: «Debütantin Kaufmann sichert Tischtennis-Frauen Halbfinale») Foto: Petros Giannakouris/DPA

Wie schon beim knappen Sieg gegen die USA in der ersten Runde gewannen Shan Xiaona und Yuan Wan zum Auftakt das Doppel gegen Sreeja Akula und Archana Girish Kamath (3:1). Kaufmann, die erst vor einigen Wochen ihr Abitur machte, zeigte im Einzel gegen Manika Batra erneut ihre Nervenstärke und drehte einen Satzrückstand in ein 3:1.

Einen äußerst umkämpften ersten Satz verlor Shan dann 17:19. Am Ende musste sich die 41 Jahre alte Silber-Gewinnerin von 2016 mit 1:3 nach Sätzen geschlagen geben. Doch Kaufmann sicherte den deutschen Sieg mit beeindruckender Souveränität.

Männer um Boll im Viertelfinale raus

Deutschlands beste Tischtennis-Spielerin Ying Han musste wegen des zweiten Achillessehnenrisses innerhalb von sechs Monaten im Juli für Olympia absagen. Die 27 Jahre alte Mittelham, die in der Weltrangliste Deutschlands bestplatzierte Spielerin ist, zog sich in Paris bei ihrem Zweitrunden-Aus im Einzel eine Bandscheibenverletzung zu und musste durch Yuan ersetzt werden.

Bei den Frauen gibt es in Paris die letzte Medaillenchance für das deutsche Tischtennis. Die Männer waren am Dienstabend im Viertelfinale an Schweden gescheitert. Für Tischtennis-Legende Timo Boll (43) war es das letzte Spiel seiner internationalen Karriere.