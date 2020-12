Debütant Bergamo erreicht Königsklassen-Viertelfinale

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 23:04 Uhr

Der Königsklassen-Debütant gewann am Dienstag das Rückspiel beim FC Valencia nach einer Vier-Tore-Gala von Josip Iličić 4:3 (2:1). Das Hinspiel hatte Bergamo mit 4:1 für sich entschieden. Der slowenische Angreifer traf in der Partie ohne Zuschauer in der 3. und 43. Minute jeweils per Elfmeter sowie in der 71. und 82. Minute zum Endstand. Der 25 Jahre alte gebürtige Emmericher Gosens stand in der Startelf und spielte durch.