Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch im achten Spiel in der EM-Division 1 Lehrgeld gezahlt. Der Aufsteiger erlitt beim 0:69 (0:31) gegen Portugal ein Debakel.

Der Tabellenletzte war den Portugiesen in Heusenstamm vor 2500 Zuschauern in den Bereichen Schnelligkeit und Wendigkeit klar unterlegen. Im nächsten Gruppenspiel droht am 13. März beim Tabellenzweiten Russland die neunte Niederlage.