De Sousa wirft Neun-Darter bei der EM in Oberhausen

Der Portugiese José de Sousa hat am ersten Tag der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen für ein sportliches Highlight gesorgt.

Dem 46-Jährigen gelang in der ersten Runde das perfekte Spiel, er warf beim 6:3-Sieg einen Neun-Darter gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan. De Sousa schaffte das Kunststück, in drei Aufnahmen mit je drei Darts von 501 auf 0 Punkte zu kommen.

Er glaube, er sei jetzt „einer der großen Spieler“, sagte der Portugiese, der jüngst auch ein Turnier auf der European Tour gewann. Er könne in Oberhausen „große Dinge“ vollbringen, fügte de Sousa an. Er ist am Freitag potenzieller Zweitrundengegner des Deutschen Max Hopp, der sich zuvor gegen den Waliser Jonny Clayton durchsetzen muss.

Unterdessen ist Titelverteidiger Rob Cross aus England in Oberhausen völlig überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige mit dem Spitznamen „Voltage“ verlor sein Auftaktmatch gegen den niederländischen Außenseiter Martijn Kleermaker (Weltranglistenplatz 80) mit 3:6. Cross wird in der Rangliste auf Rang fünf geführt, hatte im Jahr 2020 aber schon bei mehreren großen Turnieren enttäuscht.

