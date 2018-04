(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60+202,60(- 1,10)Allianz8,00+187,42(+ 0,76)BASF3,10+83,53(- 0,46)Bayer2,80+93,43(- 0,18)Beiersdorf0,70+93,20(+ 0,22)BMW4,00+88,34(- 0,63)Commerzbank-,--10,55(+ 0,01)Continental4,50+222,10(- 0,60)Covestro2,20+79,02(- 1,14)Daimler3,65+64,95(- 0,38)Deutsche Bank0,11+11,48(+ 0,13)Deutsche Börse2,45+114,90(+ ...