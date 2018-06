An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.06.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas N2,60198,40(- 0,95)Allianz8,00180,98(+ 2,40)BASF3,1087,79(+ 1,91)Bayer2,7697,37(- 1,07)Beiersdorf0,7098,12(+ 0,12)BMW4,0085,38(- 0,26)Commerzbank-,--9,65(+ 0,32)Continental4,50219,30(- 2,60)Covestro2,2078,92(+ 0,80)Daimler3,6561,42(- 0,54)Deutsche Bank0,119,68(+ 0,12)Deutsche Börse2,45115,70(- 1,75)Deutsche Post1,1530,21(- 0,96)Deutsche Telekom0,6513,64(+ 0,31)E.ON AG0,308,89(+ 0,02)Fresenius Med. Care1,0686,30(- 0,38)Fresenius Se0,7568,34(+ 0,58)Heidelberger Zement1,9078,76(+ 0,24)Henkel1,79107,25(- 0,05)Infineon ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.