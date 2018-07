(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas2,60189,55(+ 0,45)Allianz8,00181,06(- 2,44)BASF3,1082,83(- 1,07)Bayer2,7692,00(- 0,17)Beiersdorf0,7099,88(+ 0,58)BMW4,0079,07(- 1,80)Commerzbank-,--8,54(+ 0,09)Continental4,50195,00(- 4,10)Covestro2,2080,20(- 1,08)Daimler3,6557,23(- 1,48)Deutsche Bank0,1110,24(- 0,04)Deutsche Börse2,45117,40(- 1,40)Deutsche ...