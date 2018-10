(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas2,60199,85(+ 5,85)Allianz8,00183,38(+ 0,22)BASF3,1069,90(+ 0,96)Bayer2,7678,70(+ 0,49)Beiersdorf0,7090,76(+ 0,66)BMW4,0075,86(+ 0,54)Continental4,50141,25(+ ...