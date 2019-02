An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 15.02.2019 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten). DAX-WerteDividendeKursVeränderungAdidas2,60199,25(+ 1,65)Allianz9,00+189,68(+ 3,36)BASF3,1066,15(+ 1,14)Bayer2,7667,98(+ 1,78)Beiersdorf0,7091,00(- 0,42)BMW4,0070,77(+ 1,14)Continental4,50138,30(+ ...